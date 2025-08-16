Irmão diz que 'Diaba Loira' será enterrada como indigente

Após ser morta durante confronto entre as facções Terceiro Comando Puro e Comando Vermelho, na quinta-feira (14), Eweline Passos Rodrigues, 28 anos, conhecida como “Diaba Loira”, pode ser enterrada como indigente.

Aliada do Terceiro Comando, a traficante foi executada e teve o corpo desovado na rua Cametá, em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro.