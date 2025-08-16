17 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RIO DE JANEIRO

Irmão diz que 'Diaba Loira' será enterrada como indigente

Por Da redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Eweline Passos Rodrigues, 28 anos, era conhecida como “Diaba Loira”
Eweline Passos Rodrigues, 28 anos, era conhecida como “Diaba Loira”

Após ser morta durante confronto entre as facções Terceiro Comando Puro e Comando Vermelho, na quinta-feira (14), Eweline Passos Rodrigues, 28 anos, conhecida como “Diaba Loira”, pode ser enterrada como indigente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Aliada do Terceiro Comando, a traficante foi executada e teve o corpo desovado na rua Cametá, em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro.

O perfil oficial de Eweline continua ativo mesmo após sua morte no confronto entre as facções. As últimas postagens, feitas por um homem que se identifica como seu irmão, repercutiram pelas ameaças, críticas e mensagens de despedida.

Segundo ele, não haverá velório nem sepultamento. Em uma das publicações, ele afirmou que Eweline seria enterrada como indigente.

Nas mensagens, o suposto irmão ameaçou o Comando Vermelho, facção rival do TCP. Ele prometeu divulgar imagens dos envolvidos no crime e ameaçou: “Enquanto tiver crias haverá guerras. Guerra intensa contra vocês”, disse a mensagem.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários