Irmão diz que 'Diaba Loira' será enterrada como indigente

Após ser morta durante confronto entre as facções Terceiro Comando Puro e Comando Vermelho, na quinta-feira (14), Eweline Passos Rodrigues, 28 anos, conhecida como “Diaba Loira”, pode ser enterrada como indigente.
Aliada do Terceiro Comando, a traficante foi executada e teve o corpo desovado na rua Cametá, em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro.
O perfil oficial de Eweline continua ativo mesmo após sua morte no confronto entre as facções. As últimas postagens, feitas por um homem que se identifica como seu irmão, repercutiram pelas ameaças, críticas e mensagens de despedida.
Segundo ele, não haverá velório nem sepultamento. Em uma das publicações, ele afirmou que Eweline seria enterrada como indigente.
Nas mensagens, o suposto irmão ameaçou o Comando Vermelho, facção rival do TCP. Ele prometeu divulgar imagens dos envolvidos no crime e ameaçou: “Enquanto tiver crias haverá guerras. Guerra intensa contra vocês”, disse a mensagem.