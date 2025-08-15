'Meu eterno Dudu': mãe homenageia jovem morto em acidente em SJC

“Meu eterno Dudu”.
Foi com essas palavras sinceras e cheias de tristeza que Sirlene Duarte lamentou a morte do filho, Eduardo Duarte, de 18 anos, que morreu na madrugada de quarta-feira (13) em São José dos Campos.
De coração puro e sempre com sorriso no rosto, Dudu era muito querido, um exemplo de filho, irmão, neto e amigo. Após a sua morte, dezenas de pessoas renderam homenagens nas redes sociais. O jovem estava trabalhando na Cooper e estava muito feliz.
"Meu amor eu não pude te proteger, eu implorei para Deus, para trocar de lugar, mas Deus quis você lá, meu eterno Dudu", postou a mãe.
Eduardo colidiu a moto contra um poste de iluminação pública na avenida Pico das Agulhas Negras, próximo à rotatória do Parque das Agulhas, na zona norte da cidade. Ter uma moto era o sonho do jovem. “Se eu soubesse que ia levá-lo para morte, eu nunca ia ajudar a comprar a moto”, disse a mãe.
A moto envolvida no acidente foi a mesma que a mãe ajudou o filho a comprar. Ela contou o episódio, entre lágrimas, em vídeo publicado nas redes sociais.
“Só quem era próximo a ele sabe o quanto ele amava aquela bendita moto. Dói em mim. Ele pediu para mim: ‘Mãe, eu só tenho a senhora. Ajuda a realizar meu sonho, senão eu nunca vou realizar’. Se eu soubesse que ia levar ele para morte, eu nunca ia ajudar ele [a comprar a moto]”, afirmou a mãe.
“Primeira coisa que ele fazia era pagar a motinha dele. ‘Mamãe, vou pagar um por um’. Eu falei: ‘Filho, você vai conseguir’. Porque ele ficou tão feliz, ele ficava com um baldinho, um pincelzinho lá esfregando a motinha dele, a flanelinha. Ele protegia os irmãos, ele que me protegia”, disse Sirlene.
Homenagem.
No vídeo, a mãe agradeceu as mensagens que tem recebido desde a morte de Eduardo. “Eu venho agradecer todos que estiveram comigo nesses dois dias de sofrimento, de luta”.
Ela recordou que o filho falava sobre a possibilidade de morrer com a moto. “Ele sempre falava: ‘Mãe, se eu morrer com a bebê 10, que era como ele chamava a moto dele, eu vou morrer feliz, não fica triste, que eu vou fazer o que eu amo, o que eu gosto’”.
E completou: “Eu vim falar para vocês, fiquem forte, obrigado por todas as mensagens maravilhosas que eu venho recebendo, de como ele era com todo mundo, de como ele era alegre, como ele era prestativo. Ele não era uma pessoa ruim como algumas estão falando por aí. Era um menino de coração bom”.
No final, ela admitiu que o luto tem sido muito difícil. “Eu não sei se vou aguentar ficar aqui. Mas nossa, obrigado mesmo de coração por todas as palavras, de coração”.
O acidente.
Apaixonado por motocicletas, Eduardo costumava publicar nas redes sociais diversas fotos com sua BMW G 310 GS, modelo preto, ano 2019/2020, a mesma moto envolvida no acidente.
Segundo o boletim de ocorrência, a colisão ocorreu perto de 2h. Testemunhas relataram que Eduardo retornava da região do Parque Alberto Simões quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da moto ao se aproximar da rotatória e atingiu o poste. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o motociclista teve o óbito constatado no local.
A Polícia Civil requisitou perícia para apurar as circunstâncias do acidente. O trabalho inclui registros fotográficos, croqui do local e análise de fatores como velocidade, trajetória, iluminação e estado do pavimento.
Até o momento, não há indícios formais de envolvimento de outro veículo, e o caso foi registrado como morte acidental, podendo a classificação ser alterada caso surjam novos elementos.