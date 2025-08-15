'Meu eterno Dudu': mãe homenageia jovem morto em acidente em SJC

De coração puro e sempre com sorriso no rosto, Dudu era muito querido, um exemplo de filho, irmão, neto e amigo. Após a sua morte, dezenas de pessoas renderam homenagens nas redes sociais. O jovem estava trabalhando na Cooper e estava muito feliz.

Foi com essas palavras sinceras e cheias de tristeza que Sirlene Duarte lamentou a morte do filho, Eduardo Duarte, de 18 anos, que morreu na madrugada de quarta-feira (13) em São José dos Campos.

"Meu amor eu não pude te proteger, eu implorei para Deus, para trocar de lugar, mas Deus quis você lá, meu eterno Dudu", postou a mãe.

Eduardo colidiu a moto contra um poste de iluminação pública na avenida Pico das Agulhas Negras, próximo à rotatória do Parque das Agulhas, na zona norte da cidade. Ter uma moto era o sonho do jovem. “Se eu soubesse que ia levá-lo para morte, eu nunca ia ajudar a comprar a moto”, disse a mãe.