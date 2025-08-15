Medicina UNIP SJ Rio Pardo faz simulado com múltiplas vítimas

Formar médicos preparados para enfrentar os desafios da vida real é mais do que uma missão, é parte essencial da proposta acadêmica do curso de Medicina da UNIP. A seriedade desse compromisso pôde ser comprovada no dia 13 de junho, durante uma intensa simulação realística de Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV), promovida no campus de São José do Rio Pardo.

Sirenes soando, gritos de socorro, movimentação intensa, vítimas no chão aguardando atendimento. Por alguns momentos, o campus da UNIP se transformou em um ambiente que refletia, com fidelidade, a complexidade, a urgência e a responsabilidade que fazem parte da rotina médica. Cerca de 90 pessoas, entre alunos, docentes e profissionais dos serviços de emergência, vivenciaram uma experiência que foi muito além da teoria: exigiu raciocínio rápido, controle emocional, tomada de decisão e, sobretudo, empatia.

Mais do que um treinamento, a atividade integra a proposta pedagógica do curso de Medicina da UNIP, que oferece uma formação sólida, fundamentada na prática, na excelência acadêmica e no desenvolvimento das competências que o exercício médico exige.

Simulação completa, aprendizado real

A atividade reproduziu, de forma extremamente fiel, o atendimento a múltiplas vítimas em situação de emergência. Desde a triagem no local do incidente até os procedimentos intra-hospitalares, os alunos atuaram em diferentes frentes, organizando, monitorando, estabilizando e conduzindo os pacientes para as salas de atendimento, classificadas e identificadas por gravidade: verde, amarela e vermelha.

Durante a simulação, os desafios foram diversos e realistas: vítimas de parada cardiorrespiratória, com traumas graves, hemorragias, partos de emergência e situações de óbito. Os alunos precisaram tomar decisões rápidas, aplicar protocolos de emergência e, principalmente, trabalhar em equipe, sob supervisão dos professores, simulando com precisão a realidade da profissão médica.

“Essa experiência é extremamente importante, porque nos ensina como prestar assistência ao paciente e também como lidar com a pressão, a ansiedade, o medo de

errar e os desafios emocionais que fazem parte da nossa atuação. São situações que desenvolvem nosso raciocínio clínico e, principalmente, a tomada de decisão rápida, que é fundamental na nossa profissão”, destaca o estudante Enzo Amorim, do 4º ano do curso de Medicina.

Para Cleber Ferreira, também do 4º ano, participar da simulação de IMV foi, mais uma vez, uma oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e vivenciar, na prática, a complexidade e as exigências de um atendimento em situações críticas. Essa é a segunda vez que participa da atividade, o que, segundo ele, reforça ainda mais o impacto desse tipo de experiência na formação acadêmica: “A gente entendeu de forma real como funciona a triagem, a dinâmica das salas, como prestar assistência a quem corre risco iminente de morte e como manter o raciocínio clínico mesmo sob pressão. Isso é algo que só uma simulação realística, como a que a UNIP proporciona, é capaz de entregar.”

A vivência desenvolveu habilidades práticas e proporcionou aos alunos uma compreensão mais profunda sobre o papel de cada profissional no atendimento às

vítimas. “Essa atividade representa exatamente o que propomos na formação dos nossos alunos. Eles vivenciaram, na prática, desde a classificação das vítimas, a organização das equipes, até os atendimentos em sala vermelha, amarela e verde, de acordo com a gravidade. Tudo seguindo protocolos internacionais, como o Protocolo de Manchester. Isso faz com que estejam cada vez mais preparados para a realidade da profissão médica”, explica a professora Cláudia Moreira, supervisora do curso de Enfermagem da UNIP.

A professora ainda salientou que, “além do desenvolvimento das habilidades técnicas, atividades como essa fortalecem a empatia, o trabalho em equipe, o olhar integral para o paciente e a tomada de decisão, que são fundamentais na formação médica e em toda a área da Saúde.”

A perspectiva acadêmica também foi destacada por Bruno Rossi, docente do curso de Medicina da UNIP e responsável pela disciplina de Interação Comunitária: “O nosso objetivo é colocar os alunos em situações que exigem raciocínio rápido, capacidade de organização, priorização de atendimentos e domínio dos procedimentos. Eles precisam entender como funciona a dinâmica de uma emergência, desde a triagem até as condutas mais complexas, como reanimação, intubação e estabilização dos pacientes.

Ao final, realizamos uma discussão dos casos, avaliamos as condutas e os protocolos adotados, destacando o que foi feito corretamente e o que poderia ser aprimorado. Essa troca é extremamente rica e contribui muito para o desenvolvimento profissional dos alunos.”

Trabalho em equipe: a realidade da Saúde

Além dos alunos de Medicina, a atividade contou com a participação dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia da UNIP São José do Rio Pardo, que atuaram de forma integrada na simulação, refletindo a realidade do trabalho multiprofissional na área da Saúde. “Participar do evento com os alunos de Medicina foi muito enriquecedor.

Desenvolvemos juntos um trabalho em equipe, focado no acolhimento e no atendimento das vítimas. Foi uma experiência que leva a gente para a realidade do dia a dia”, destaca Laís Aparecida André dos Santos, estudante do 8º semestre do curso de Enfermagem.

“É nesse tipo de atividade que a gente aprende, de fato, como cada profissional tem um papel fundamental e como a sintonia da equipe faz toda a diferença”, complementa Marina Gomes Dias dos Reis, também aluna do curso de Enfermagem.

Parceria que fortalece a formação

A participação de órgãos públicos, como SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e Guarda Municipal, foi fundamental para garantir o realismo, a qualidade técnica e a credibilidade da simulação. Atuar ao lado desses profissionais permitiu aos alunos compreender, na prática, a dinâmica de um atendimento de emergência, reforçando o quanto o trabalho conjunto entre os serviços de Saúde e os profissionais da Medicina faz toda a diferença na preservação da vida.

Para Priscilla Nasser, coordenadora do SAMU Regional, o impacto é significativo: “É aqui que os alunos percebem como a teoria se conecta com a prática. Eles vivenciam a pressão, o improviso, a necessidade de raciocinar rápido. E a UNIP entrega uma estrutura incrível para que tudo isso aconteça da forma mais realista possível.”



Formação na prática desde o primeiro dia

O curso de Medicina da UNIP tem como premissa preparar médicos com formação sólida, humana e técnica, capazes de atuar nas mais diversas situações, do atendimento básico a cenários de alta complexidade. Para isso, os campi oferecem laboratórios modernos, ambientes simulados, espaços de habilidades clínicas e tecnologia de ponta.

Tudo pensado para garantir que o aluno vivencie, desde cedo, os desafios da profissão. Na UNIP, a prática não é um complemento. É parte essencial do processo formativo desde o primeiro semestre. É uma formação construída com ética, compromisso, excelência acadêmica e um olhar atento às exigências do mercado da Saúde e da sociedade.

