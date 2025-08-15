15 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MURALHA PAULISTA

Procurado por tráfico e posse ilegal de arma é preso em Caçapava

Por Da Redação | Caçapava
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um homem procurado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foi preso na tarde desta quinta-feira (14), em Caçapava.

O indivíduo foi abordado por policiais do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Nova Caçapava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe, por meio do aplicativo Muralha Paulista, confirmou que havia um mandado de prisão contra o suspeito.

O homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários