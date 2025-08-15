Procurado por tráfico e posse ilegal de arma é preso em Caçapava

Um homem procurado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foi preso na tarde desta quinta-feira (14), em Caçapava.

O indivíduo foi abordado por policiais do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Nova Caçapava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp