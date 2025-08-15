16 de agosto de 2025
JOSÉ LUIZ

Feijoada Solidária arrecada mais de R$ 35 mil em São José

Por Interino | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Gilberto Freitas/Divulgação
Jorge Sigueo com Elaine Narciso e Lucineia Cristina
Jorge Sigueo com Elaine Narciso e Lucineia Cristina

A tradicional Feijoada Solidária, em São José dos Campos, reuniu convidados super especiais e marcou um momento de celebração e solidariedade. O evento arrecadou mais de R$ 35 mil, superando recordes de anos anteriores, valor que foi integralmente doado ao GESTO – Grupo de Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico, apoiando pacientes em tratamento oncológico.

A festa contou com a parceria e o patrocínio de marcas e nomes respeitados do Vale do Paraíba, incluindo Arena Fulltrader, Club Aquarela Kids, Cop Centro, Del Veneto, Full Led, Golden, Martucheli Eventos, Ótica Coe, P1 Motors, São Clemente Agro, Shibata Supermercados, Sorvetes Napoli, Universal Joias, Valesul Shopping e Veritá Comunicação.

Entre boa música, gastronomia e animação, o encontro se consolidou como um dos eventos mais aguardados da região, unindo diversão e solidariedade em um só lugar.

Comentários

