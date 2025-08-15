O escritor e mentor Gustavo Hohendorff lança na quarta-feira (20), na Livraria da Vila, no Shopping Iguatemi Campinas, das 18h30 às 21h30, seu mais novo livro: 50 Leis para Ser a Paz no Caos e Ter Sucesso Espiritual, Mental, Físico e Financeiro.

Em sua sétima obra, o autor combina ciência, espiritualidade e práticas comportamentais para propor uma nova métrica de sucesso, voltada à harmonia entre o que se vive, o que se sente e o que se entrega ao mundo. Reconhecido por sua atuação como professor, palestrante e mentor de líderes, Hohendorff compartilha nas páginas do livro sua metodologia de Reprogramação Comportamental Positiva (R.C.P.), já aplicada a milhares de pessoas.