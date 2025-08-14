O que houve? Motivo da morte de Lucas é revelado em SJC

A morte do empresário Lucas Lima, de 29 anos, sócio do Bar 111, gerou comoção em São José dos Campos. Lucas foi encontrado sem vida na manhã desta quarta-feira (13), no apartamento onde morava, na avenida Heitor Villa-Lobos, no Jardim Apolo 1, área nobre da cidade.
O corpo foi localizado na sala por um amigo com quem Lucas dividia o imóvel, embora cada um ocupasse quartos separados. O amigo acionou a Polícia Militar. Peritos do Instituto de Criminalística registraram imagens e vistoriaram o local.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde exames irão determinar a causa da morte. O caso foi registrado como encontro de cadáver e é investigado pelo 1º DP (Distrito Policial).
A notícia rapidamente se espalhou nas redes sociais, onde amigos e clientes prestaram homenagens.
Parente de Lucas, Regiane Guimarães declarou publicamente que o empresário sofreu um infarto, citando laudo médico. “Infelizmente a internet é uma terra sem lei, pessoas dão diagnósticos se achando doutores, respondem e julgam sem saber do que trata. Como sou da família, vou respondê-los… Lucas era sócio do Cento e Onze Bar, muito conhecido, muito amado por todos, pessoa ímpar… Infelizmente sua vida se findou por causa de um infarto. Sentiremos saudade eterna”, afirmou.