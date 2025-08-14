O que houve? Motivo da morte de Lucas é revelado em SJC

A morte do empresário Lucas Lima, de 29 anos, sócio do Bar 111, gerou comoção em São José dos Campos. Lucas foi encontrado sem vida na manhã desta quarta-feira (13), no apartamento onde morava, na avenida Heitor Villa-Lobos, no Jardim Apolo 1, área nobre da cidade.

O corpo foi localizado na sala por um amigo com quem Lucas dividia o imóvel, embora cada um ocupasse quartos separados. O amigo acionou a Polícia Militar. Peritos do Instituto de Criminalística registraram imagens e vistoriaram o local.