Empresário Lucas foi achado morto no chão do apartamento em SJC

O jovem empresário Lucas Lima, de 29 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (13) no apartamento onde morava, na avenida Heitor Villa Lobos, bairro Jardim Apolo 1, área nobre de São José dos Campos. O corpo estava caído no chão da sala quando foi localizado por um amigo e morador do mesmo imóvel.

Lucas era sócio do Bar 111, um dos pontos mais frequentados por jovens na avenida Adhemar de Barros, na região central da cidade. Sua morte repentina chocou amigos e clientes do estabelecimento.

Investigação