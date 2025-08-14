OVALE CAST: 'Vivacitá' mergulha no mundo da moda feminina no Vale

A mercado da moda na região e o desafio dos brechós chiques estão em debate no novo episódio de “Vivacitá”, o podcast de OVALE sobre o universo feminino, que estreia nesta quinta-feira (14).

Apresentado pela jornalista Mayara Silva, o podcast reuniu um timaço de especialistas em moda e mercado regional: Leila Sales, consultora de estilo, professora de moda e dona do brechó “Incomoda”, em São José dos Campos, com olhar apurado para a moda consciente e elegância sustentável; Indiaria Almeida, criadora do “Baú da Tereza”, um brechó vintage em Cruzeiro que une história, afeto e estilo; e Laura Blane, consultora de imagem e estilo, especialista em coloração pessoal, visagismo e mercado de luxo, com experiência internacional e mais de 400 clientes atendidas.