OVALE CAST: 'Vivacitá' mergulha no mundo da moda feminina no Vale

A mercado da moda na região e o desafio dos brechós chiques estão em debate no novo episódio de “Vivacitá”, o podcast de OVALE sobre o universo feminino, que estreia nesta quinta-feira (14).
Apresentado pela jornalista Mayara Silva, o podcast reuniu um timaço de especialistas em moda e mercado regional: Leila Sales, consultora de estilo, professora de moda e dona do brechó “Incomoda”, em São José dos Campos, com olhar apurado para a moda consciente e elegância sustentável; Indiaria Almeida, criadora do “Baú da Tereza”, um brechó vintage em Cruzeiro que une história, afeto e estilo; e Laura Blane, consultora de imagem e estilo, especialista em coloração pessoal, visagismo e mercado de luxo, com experiência internacional e mais de 400 clientes atendidas.
“Vivacitá” está disponível nos canais de OVALE no Youtube e no Spotfy, além das redes sociais do jornal.
Boas histórias sobre o mercado de moda dominam o bate-papo, baseado na experiência de cada uma das participantes. “É um trabalho árduo, não dá para romantizar. Moda demanda tempo, dedicação e amor”, disse Indiaria Almeida, criadora do “Baú da Tereza”, batizado em homenagem à sua avó.
“No caso do ‘Incomoda’, nós transformamos um despejo em um negócio”, afirmou Leila Sales, que tem atualmente 1.700 fornecedoras de peças ligadas a seu brechó, um negócio com duas lojas em São José dos Campos. “Moda exige muito estudo e atualização”, disse Laura Blane, que começou a modelar seu negócio durante a pandemia.
Vale a pena atuar nesse mercado?
Todas são unânimes: sim, vale a pena. Quer saber mais? Confira no episódio de “Vivacitá” que estreia nesta quinta-feira.