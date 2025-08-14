Adeus, Lucas: morte de jovem empresário provoca comoção em SJC

Amigos, familiares e clientes lamentaram profundamente a morte de Lucas da Costa Lima, de 29 anos, empresário e sócio do Bar 111, um dos pontos mais conhecidos da vida noturna de São José dos Campos. O velório ocorre nesta quinta-feira (14), na Sala 2 da Urbam, e o sepultamento está marcado para as 13h no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Lucas foi encontrado sem vida na manhã de quarta-feira (13) no apartamento onde morava, na avenida Heitor Villa Lobos, no Jardim Apolo 1. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado por um amigo que também residia no imóvel, mas em quarto separado. Ele contou à polícia que encontrou Lucas caído na sala, já sem sinais vitais, e acionou imediatamente a Polícia Militar.
Equipes do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal estiveram no local para registros, coleta de vestígios e análise preliminar. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde exames irão apontar a causa da morte. O caso foi registrado como encontro de cadáver e está sob investigação do 1º DP (Distrito Policial) da cidade.
Comoção.
A notícia da morte de Lucas gerou intensa comoção e manifestações de pesar nas redes sociais. Amigos e clientes destacaram sua trajetória e personalidade.
“Sem palavras! Moleque batalhador e honesto, fez história. Deus conforte toda a família e amigos”, escreveu um amigo próximo. Outro comentário lamentou. “Um profissional íntegro, extremamente solícito. Que ele encontre a paz na vida eterna e que Deus possa confortar o coração da família”.
Mensagens também reforçaram o impacto pessoal da perda. “Deus te receba de braços abertos e que Nossa Senhora Aparecida conforte seus familiares.”