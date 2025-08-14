Adeus, Lucas: morte de jovem empresário provoca comoção em SJC

Amigos, familiares e clientes lamentaram profundamente a morte de Lucas da Costa Lima, de 29 anos, empresário e sócio do Bar 111, um dos pontos mais conhecidos da vida noturna de São José dos Campos. O velório ocorre nesta quinta-feira (14), na Sala 2 da Urbam, e o sepultamento está marcado para as 13h no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Lucas foi encontrado sem vida na manhã de quarta-feira (13) no apartamento onde morava, na avenida Heitor Villa Lobos, no Jardim Apolo 1. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado por um amigo que também residia no imóvel, mas em quarto separado. Ele contou à polícia que encontrou Lucas caído na sala, já sem sinais vitais, e acionou imediatamente a Polícia Militar.