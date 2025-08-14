Acidentes e demissões em Pinda: trabalhadores protestam na Gerdau

Trabalhadores da fábrica da Gerdau em Pindamonhangaba fazem uma paralisação na manhã desta quinta-feira (14) contra acidentes e em defesa dos empregos. O ato, que durou duas horas, também integra as mobilizações pela Campanha Salarial. Não haverá protesto nos demais turnos.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a Gerdau anunciou no dia 1° de agosto que havia dispensado 1.500 trabalhadores no Brasil este ano, e que as demissões teriam ocorrido principalmente em Pindamonhangaba e Mogi das Cruzes. O sindicato contesta os números e a postura da empresa.