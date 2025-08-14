Jovem empresário é achado morto em SJC; polícia investiga o caso

A Polícia Civil investiga a morte suspeita do jovem empresário Lucas da Costa Lima, de 29 anos, que foi encontrado sem vida em São José dos Campos, no apartamento onde morava, na avenida Heitor Villa Lobos, bairro Jardim Apolo 1.
O caso foi registrado como encontro de cadáver na manhã de quarta-feira (13) e mobilizou equipes da Polícia Civil, IC (Instituto de Criminalística) e IML (Instituto Médico Legal).
Lucas da Costa Lima era sócio do Bar 111, um local muito frequentado por jovens, localizado na avenida Adhemar de Barros, região central da cidade.
Corpo.
Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado por um amigo e testemunha, que residia no mesmo apartamento, mas em quarto separado. Ele relatou que encontrou Lucas caído no chão da sala, sem sinais vitais.
Após a constatação, o amigo acionou imediatamente a Polícia Militar. No local, também compareceram os peritos do IC, para registro fotográfico, coleta de vestígios e análise preliminar.
O Serviço de Remoção de Cadáver foi acionado e fez o transporte do corpo para o IML, onde serão realizados exames para determinar a causa da morte.
A ocorrência foi atendida por policiais civis, do 1º Distrito Policial de São José dos Campos, responsável pela coordenação da investigação inicial.