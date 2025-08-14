Jovem empresário é achado morto em SJC; polícia investiga o caso

A Polícia Civil investiga a morte suspeita do jovem empresário Lucas da Costa Lima, de 29 anos, que foi encontrado sem vida em São José dos Campos, no apartamento onde morava, na avenida Heitor Villa Lobos, bairro Jardim Apolo 1.

O caso foi registrado como encontro de cadáver na manhã de quarta-feira (13) e mobilizou equipes da Polícia Civil, IC (Instituto de Criminalística) e IML (Instituto Médico Legal).

Lucas da Costa Lima era sócio do Bar 111, um local muito frequentado por jovens, localizado na avenida Adhemar de Barros, região central da cidade.

Corpo.