São Francisco Xavier comemora 133 anos com três dias de festa

O distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, comemora 133 anos com uma programação especial e gratuita de 15 a 17 de agosto.
A celebração oferece música, teatro, esporte e arte para todas as idades. Confira:
Sexta-feira (15):
19h - Abertura oficial na Praça Cônego Manzi com o Grupo de Maracatu Baque do Xico.
Sábado (16):
A partir das 9h - Atividades na Praça Cônego Manzi, incluindo oficinas de cerâmica e palhaçaria, e a exposição "Casa de Cultura: Culturando em 31 anos".11h - Peça de teatro "KaoSOS de Rizos" com o grupo O Buraco d’Oráculo.
18h - "Dedo de Prosa: Causos de São Francisco Xavier" com Carlitos Batista e Ronaldo Souza.
19h - Exibição de vídeo e intervenção poética.
20h - Show de forró com a Banda Kayera.
Domingo (17):
7h - Largada do Trip Bike no Parque Ribeirão Vermelho, em São José dos Campos, com chegada no Parque Municipal dos Pássaros, em São Francisco Xavier.
10h - Final da Copa Popular de Futebol no Estádio Municipal Arthur Eduardo Bose.
11h - Show da Banda Gestalt no Parque Municipal dos Pássaros.
13h - Conexão Juventude com música e lazer na Praça Cônego Manzi.
15h - Tradicional "Parabéns" a São Francisco Xavier na praça.