Estrangeiras são presas por furtar ao menos 6 farmácias em SJC

Três mulheres estrangeiras foram presas em São José dos Campos, na tarde desta quarta-feira (13), suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtos a farmácias.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão foi feita por equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Vila Adyana, região central da cidade. As suspeitas são duas bolivianas e uma paraguaia, de 39, 51 e 54 anos. Elas foram flagradas com bolsas adaptadas com isolamento para burlar detectores e alarmes das lojas.