Audiência irá debater futuro do convênio Prefeitura/Funcabes

Audiência

A Câmara de Taubaté irá promover no dia 17 de setembro, das 14h às 16h, uma audiência pública para discutir o futuro do convênio entre a Prefeitura e a Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté).

Convênio

Firmado em dezembro de 2021, o convênio se encerra em dezembro de 2025. Atualmente, a Funcabes mantém 2.250 funcionários para atuar na educação infantil e no ensino integral.