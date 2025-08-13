'Meu menino se foi', diz a mãe de Dudu, morto em acidente em SJC

“Meu menino se foi”.
Com o coração cheio de dor, uma mãe diz adeus ao filho. “A pior notícia que eu recebi foi essa. Perder meu filho assim dói demais”, disse Sirlene Duarte, mãe de Eduardo Duarte Machado, de 18 anos, o Dudu, morto em um acidente de moto em São José dos Campos.
O corpo do jovem será velado nesta quinta-feira (14), na Sala 6 da Urbam, em São José dos Campos. O sepultamento está marcado para as 15h30, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no bairro Santana. A mãe do jovem fez uma homenagem emocionada nas redes sociais.
Eduardo morreu na madrugada de quarta-feira (13) após colidir com sua motocicleta BMW G 310 GS contra um poste de iluminação pública na avenida Pico das Agulhas Negras, na zona norte da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta de 1h58, próximo à rotatória do Parque das Agulhas.
O jovem, descrito por familiares como “bom e de coração puro” e apaixonado por motos, retornava da região do Parque Alberto Simões quando, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle do veículo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a morte foi constatada no local.
A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do acidente e aguarda o resultado da perícia técnica.