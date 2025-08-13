'Meu menino se foi', diz a mãe de Dudu, morto em acidente em SJC

“Meu menino se foi”.

Com o coração cheio de dor, uma mãe diz adeus ao filho. “A pior notícia que eu recebi foi essa. Perder meu filho assim dói demais”, disse Sirlene Duarte, mãe de Eduardo Duarte Machado, de 18 anos, o Dudu, morto em um acidente de moto em São José dos Campos.

O corpo do jovem será velado nesta quinta-feira (14), na Sala 6 da Urbam, em São José dos Campos. O sepultamento está marcado para as 15h30, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no bairro Santana. A mãe do jovem fez uma homenagem emocionada nas redes sociais.