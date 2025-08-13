Vale: troca de cartão por dinheiro deve ser concluída em janeiro

A partir de janeiro de 2026, a Prefeitura de Taubaté pretende abolir o Cartão Cesta Básica de Alimentos e passar a pagar em dinheiro o vale-alimentação de todos os servidores.

A medida encerrará uma divisão criada em julho no funcionalismo. Até junho, o vale-alimentação era pago apenas para os 2.256 funcionários com salário de até R$ 2.895,55, por meio do cartão, que recebia crédito de R$ 178,11 por mês. Em julho, para compensar a não concessão da revisão anual (que faria o reajuste dos salários pelo índice da inflação) e a alteração nos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida (que reduziu os vencimentos de 3.500 servidores), a Prefeitura decidiu estender o vale-alimentação para todos os 6.588 funcionários e ampliar o valor para R$ 502,50.