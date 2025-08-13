Homem é preso por tráfico após expor cultivo de maconha em SJC

Policiais civis de São José dos Campos prenderem em flagrante um homem na região sul de São José dos Campos, nesta quarta-feira (13), por suspeita de plantar maconha em casa para a venda.
Ele foi preso em residência no Parque Industrial após a polícia receber denúncia, acompanhada de foto, de uma planta de maconha sendo cultivada no quintal frontal da casa do suspeito.
Policiais civis do 3º Distrito Policial foram até o local e constataram o fato. Eles localizaram o proprietário em um comércio próximo, que admitiu ter outras plantas no interior do imóvel.
Dentro da casa, os policiais apreenderam 16 pés de maconha, um simulacro de arma de fogo e o celular do investigado, que alegou cultivar para uso próprio.
Questionado sobre o motivo de deixar uma planta de maconha exposta à vista de todos, ele não soube explicar.
O homem foi preso em flagrante por tráfico e encaminhado à Cadeia Pública de Caçapava.