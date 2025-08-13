14 de agosto de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso por tráfico após expor cultivo de maconha em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Civil
Policiais apreenderam 16 pés de maconha, um simulacro de arma de fogo e o celular do investigado
Policiais civis de São José dos Campos prenderem em flagrante um homem na região sul de São José dos Campos, nesta quarta-feira (13), por suspeita de plantar maconha em casa para a venda.

Ele foi preso em residência no Parque Industrial após a polícia receber denúncia, acompanhada de foto, de uma planta de maconha sendo cultivada no quintal frontal da casa do suspeito.

Policiais civis do 3º Distrito Policial foram até o local e constataram o fato. Eles localizaram o proprietário em um comércio próximo, que admitiu ter outras plantas no interior do imóvel.

Dentro da casa, os policiais apreenderam 16 pés de maconha, um simulacro de arma de fogo e o celular do investigado, que alegou cultivar para uso próprio.

Questionado sobre o motivo de deixar uma planta de maconha exposta à vista de todos, ele não soube explicar.

O homem foi preso em flagrante por tráfico e encaminhado à Cadeia Pública de Caçapava.

