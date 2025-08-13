Homem é preso por tráfico após expor cultivo de maconha em SJC

Policiais civis de São José dos Campos prenderem em flagrante um homem na região sul de São José dos Campos, nesta quarta-feira (13), por suspeita de plantar maconha em casa para a venda.

Ele foi preso em residência no Parque Industrial após a polícia receber denúncia, acompanhada de foto, de uma planta de maconha sendo cultivada no quintal frontal da casa do suspeito.