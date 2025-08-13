Homem é preso no centro de Jacareí por agredir mulher com madeira

Um homem foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (12) após agredir uma mulher de 51 anos com pedaços de madeira na Rua Barão de Jacareí, região central da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conhece o agressor, Vanderlei Emílio Rocha, há mais de 30 anos, e relatou que ele a vinha perseguindo. Na data do crime, Vanderlei a atacou sem motivo aparente, causando ferimentos no crânio e no braço direito.