Homem é preso no centro de Jacareí por agredir mulher com madeira

Um homem foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (12) após agredir uma mulher de 51 anos com pedaços de madeira na Rua Barão de Jacareí, região central da cidade.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conhece o agressor, Vanderlei Emílio Rocha, há mais de 30 anos, e relatou que ele a vinha perseguindo. Na data do crime, Vanderlei a atacou sem motivo aparente, causando ferimentos no crânio e no braço direito.
Além da agressão física, o agressor também danificou a motocicleta da vítima com golpes de madeira. A Guarda Civil Municipal foi acionada e encontrou o autor ainda no local, conduzindo-o à delegacia.
Foram apreendidos um telefone celular, uma pochete e dois pedaços de madeira utilizados na ação. A mulher foi encaminhada para exame de corpo de delito.
O caso foi registrado como lesão corporal qualificada por violência contra a mulher. Vanderlei foi levado ao Centro de Triagem de Jacareí, onde aguarda audiência de custódia.