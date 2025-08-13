Ilva Lazarino morre aos 106 anos; veja notas de falecimento

JOSE EMIDIO FILHO

Falecimento: 12/08/2025

Idade: 81 anos

Velório: Capela da Gruta / A da Ponte

Sepultamento: 13/08/2025 às 15h00

Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

QUINTINO PERNES DE MIRANDA FILHO

Falecimento: 12/08/2025

Idade: 74 anos

Velório: Urbam Sala 4

Sepultamento: 13/08/2025 às 13h30

Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

ADAIR ALVES DOS SANTOS

Falecimento: 12/08/2025

Idade: 80 anos

Velório: Urbam Sala 6

Sepultamento: 13/08/2025 às 13h00

Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)