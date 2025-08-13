14 de agosto de 2025
OBITUÁRIO

Ilva Lazarino morre aos 106 anos; veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Da redação

RONALD ALZUGUIR  
Falecimento: 13/08/2025  
Idade: 88 anos  
Velório: Parque das Flores  
Sepultamento: 14/08/2025 às 17h00  
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

JOEL MOTA FILHO  
Falecimento: 13/08/2025  
Idade: 73 anos  
Velório: Parque das Flores  
Sepultamento: 14/08/2025 às 10h00  
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)

LUCIANA MARIA RODRIGUES DE MELO  
Falecimento: 13/08/2025  
Idade: 81 anos  
Velório: Urbam Sala 2  
Sepultamento: 13/08/2025 às 22h00  
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)

YOSIO EDEMIR SHIMABUKURO  
Falecimento: 12/08/2025  
Idade: 75 anos  
Velório: Parque das Flores  
Sepultamento: 13/08/2025 às 18h00  
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

ANGEL GUILLEM PICO  
Falecimento: 12/08/2025  
Idade: 97 anos  
Velório: Parque das Flores  
Sepultamento: 13/08/2025 às 17h00  
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

LUIZ CARLOS APARECIDO DE SOUZA  
Falecimento: 13/08/2025  
Idade: 57 anos  
Velório: Velório Municipal Santana  
Sepultamento: 13/08/2025 às 16h30  
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

NERI FASSI FILHO  
Falecimento: 12/08/2025  
Idade: 65 anos  
Velório: Urbam Sala 5  
Sepultamento: 13/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOSUE MOREIRA  
Falecimento: 12/08/2025  
Idade: 69 anos  
Velório: Outras Cidades  
Sepultamento: 13/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal de Virginia/MG

JERONIMO DIAS VICENTE  
Falecimento: 12/08/2025  
Idade: 63 anos  
Velório: Velório Distrital Eug. Melo/SJC SP  
Sepultamento: 13/08/2025 às 16h00  
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)

JOSE EMIDIO FILHO  
Falecimento: 12/08/2025  
Idade: 81 anos  
Velório: Capela da Gruta / A da Ponte  
Sepultamento: 13/08/2025 às 15h00  
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

QUINTINO PERNES DE MIRANDA FILHO  
Falecimento: 12/08/2025  
Idade: 74 anos  
Velório: Urbam Sala 4  
Sepultamento: 13/08/2025 às 13h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

ADAIR ALVES DOS SANTOS  
Falecimento: 12/08/2025  
Idade: 80 anos  
Velório: Urbam Sala 6  
Sepultamento: 13/08/2025 às 13h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

ANTONIO JOSE DA SILVA  
Falecimento: 12/08/2025  
Idade: 95 anos  
Velório: Velório Municipal Paraíso  
Sepultamento: 13/08/2025 às 11h00  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

ILVA LAZARINO - DESPOJOS  
Falecimento: 21/02/2006  
Idade: 106 anos  
Sepultamento: 13/08/2025 às 11h00  
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

SIDNEI DE ANDRADE SOBREIRA  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 47 anos  
Velório: Urbam Sala 3  
Sepultamento: 13/08/2025 às 10h30  
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

LIA DA SILVA MOISES  
Falecimento: 11/08/2025  
Idade: 0 anos  
Velório: Direto  
Sepultamento: 13/08/2025 às 09h00  
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

