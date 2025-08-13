Ilva Lazarino morre aos 106 anos; veja notas de falecimento

RONALD ALZUGUIR
Falecimento: 13/08/2025
Idade: 88 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: 14/08/2025 às 17h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
JOEL MOTA FILHO
Falecimento: 13/08/2025
Idade: 73 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: 14/08/2025 às 10h00
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)
LUCIANA MARIA RODRIGUES DE MELO
Falecimento: 13/08/2025
Idade: 81 anos
Velório: Urbam Sala 2
Sepultamento: 13/08/2025 às 22h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras (Jacareí/SP)
YOSIO EDEMIR SHIMABUKURO
Falecimento: 12/08/2025
Idade: 75 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: 13/08/2025 às 18h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
ANGEL GUILLEM PICO
Falecimento: 12/08/2025
Idade: 97 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: 13/08/2025 às 17h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)
LUIZ CARLOS APARECIDO DE SOUZA
Falecimento: 13/08/2025
Idade: 57 anos
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: 13/08/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)
NERI FASSI FILHO
Falecimento: 12/08/2025
Idade: 65 anos
Velório: Urbam Sala 5
Sepultamento: 13/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
JOSUE MOREIRA
Falecimento: 12/08/2025
Idade: 69 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 13/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal de Virginia/MG
JERONIMO DIAS VICENTE
Falecimento: 12/08/2025
Idade: 63 anos
Velório: Velório Distrital Eug. Melo/SJC SP
Sepultamento: 13/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)
JOSE EMIDIO FILHO
Falecimento: 12/08/2025
Idade: 81 anos
Velório: Capela da Gruta / A da Ponte
Sepultamento: 13/08/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
QUINTINO PERNES DE MIRANDA FILHO
Falecimento: 12/08/2025
Idade: 74 anos
Velório: Urbam Sala 4
Sepultamento: 13/08/2025 às 13h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ADAIR ALVES DOS SANTOS
Falecimento: 12/08/2025
Idade: 80 anos
Velório: Urbam Sala 6
Sepultamento: 13/08/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ANTONIO JOSE DA SILVA
Falecimento: 12/08/2025
Idade: 95 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 13/08/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
ILVA LAZARINO - DESPOJOS
Falecimento: 21/02/2006
Idade: 106 anos
Sepultamento: 13/08/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)
SIDNEI DE ANDRADE SOBREIRA
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 47 anos
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: 13/08/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)
LIA DA SILVA MOISES
Falecimento: 11/08/2025
Idade: 0 anos
Velório: Direto
Sepultamento: 13/08/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)