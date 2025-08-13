SJC: EDP e outras quatro empresas são multadas por fiação solta

As empresas EDP, Claro S.A., Vogel Soluções, Dinâmica Telecomunicações, TIM Celular foram multadas em São José dos Campos por fiação solta e abandonada em via pública, colocando pedestres em risco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As penalidades foram aplicadas pela Fiscalização de Posturas Municipais e o valor ultrapassa R$ 100 mil em autuações.