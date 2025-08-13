14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MULTA

SJC: EDP e outras quatro empresas são multadas por fiação solta

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
PMSJC
Fiação solta na Av.Engenheiro Sebastião Gualberto
Fiação solta na Av.Engenheiro Sebastião Gualberto

As empresas EDP, Claro S.A., Vogel Soluções, Dinâmica Telecomunicações, TIM Celular foram multadas em São José dos Campos por fiação solta e abandonada em via pública, colocando pedestres em risco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As penalidades foram aplicadas pela Fiscalização de Posturas Municipais e o valor ultrapassa R$ 100 mil em autuações.

O problema começou após a realocação de postes na avenida Engenheiro Sebastião Gualberto, quando cabos ficaram soltos e abandonados nas calçadas.

Segundo a prefeitura, as empresas foram notificadas, mas não tomaram as devidas providências.

Em nota, a EDP informou desconhecer a decisão, ressaltando que os postes em questão são compartilhados com as empresas de telecomunicações e que os cabos foram retirados na última terça-feira (12). 

A empresa reforça que notifica sistematicamente as empresas responsáveis para retirada de cabos rompidos, buscando minimizar os impactos e manter a ordenação da rede. No entanto, tal compartilhamento é disciplinado por uma resolução conjunta da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e as intervenções devem ser realizadas pelas empresas proprietárias dos referidos cabos, tendo em vista o risco de interrupção na prestação dos serviços de telecomunicações/internet, que são essenciais.

Confira a íntegra da nota: 

"A EDP informa que não foi notificada da decisão e reforça que se mantém à disposição do poder público municipal para esclarecimentos.

Neste caso específico, as empresas de telecomunicação que compartilham os postes da EDP no local foram notificadas e houve a retirada e adequação dos cabos pelas responsáveis na data de ontem (12).

Compartilhamento de infraestrutura

O compartilhamento dos postes de energia elétrica pelas empresas de telecomunicações/internet é disciplinado por uma resolução conjunta da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

A EDP, com o objetivo de melhorar/regularizar as condições da rede de telefonia compartilhada nos postes, bem como para a retirada de cabos rompidos, minimizando o impacto das fiações e restabelecendo a ordenação da rede de telecomunicações/internet, notifica sistematicamente as empresas responsáveis.

As intervenções nos cabos de serviços de telecomunicações/internet devem ser realizadas pelas empresas proprietárias dos referidos cabos, tendo em vista o risco de interrupção na prestação dos serviços de telecomunicações/internet, que são essenciais para a sociedade em geral e, em especial, para hospitais, escolas, segurança pública, órgãos públicos, entre outros.

A EDP atua de forma emergencial, na retirada de cabos que oferecem risco a segurança da população, sempre que identificado pelas equipes e trabalha em parceria com a prefeitura no mapeamento de pontos e retirada do cabeamento excedente, após a notificação e não solução do caso pelas empresas de telecom.

Além disso, a Companhia realiza a manutenção de seus postes e equipamentos observando todos os procedimentos de segurança, e quando as obras envolvem retirada ou remanejamento de postes, notifica as empresas de telecomunicações/internet que compartilham a rede, de forma antecipada, sobre o cronograma e condições técnicas, para que haja a adequação da fiação de telecomunicações".

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários