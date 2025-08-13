Adeus, Dudu! Morte de jovem 'de bom coração' choca SJC

Eduardo Duarte, de 18 anos, descrito como um jovem bom e de 'coração puro', morreu na madrugada desta quarta-feira (13) em São José dos Campos, após colidir com sua moto contra um poste de iluminação pública na avenida Pico das Agulhas Negras, próximo à rotatória do Parque das Agulhas, na zona norte. Apaixonado por motocicletas, Eduardo costumava publicar nas redes sociais diversas fotos com sua BMW G 310 GS, modelo preto, ano 2019/2020 — a mesma moto envolvida no acidente.

“A pior notícia que eu recebi foi essa. Perder meu filho assim dói demais”, desabafou Sirlene Duarte, mãe de Eduardo.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu às 1h58. Testemunhas relataram que Eduardo retornava da região do Parque Alberto Simões quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da moto ao se aproximar da rotatória e atingiu o poste. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas a equipe constatou o óbito no local.