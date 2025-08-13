Adeus, Dudu! Morte de jovem 'de bom coração' choca SJC

Eduardo Duarte, de 18 anos, descrito como um jovem bom e de 'coração puro', morreu na madrugada desta quarta-feira (13) em São José dos Campos, após colidir com sua moto contra um poste de iluminação pública na avenida Pico das Agulhas Negras, próximo à rotatória do Parque das Agulhas, na zona norte. Apaixonado por motocicletas, Eduardo costumava publicar nas redes sociais diversas fotos com sua BMW G 310 GS, modelo preto, ano 2019/2020 — a mesma moto envolvida no acidente.
“A pior notícia que eu recebi foi essa. Perder meu filho assim dói demais”, desabafou Sirlene Duarte, mãe de Eduardo.
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu às 1h58. Testemunhas relataram que Eduardo retornava da região do Parque Alberto Simões quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da moto ao se aproximar da rotatória e atingiu o poste. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas a equipe constatou o óbito no local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Um tio da vítima, que esteve na cena, reconheceu o sobrinho caído ao solo. A mãe, Sirlene Duarte, lamentou a perda. “A pior notícia que eu recebi foi essa. Perder meu filho assim dói demais”.
A Polícia Civil requisitou perícia para apurar as circunstâncias do acidente. O trabalho inclui registros fotográficos, croqui do local e análise de fatores como velocidade, trajetória, iluminação e estado do pavimento. Até o momento, não há indícios formais de envolvimento de outro veículo, e o caso foi registrado como morte acidental, podendo a classificação ser alterada caso surjam novos elementos.
A avenida Pico das Agulhas Negras é um importante corredor viário da zona norte, com trechos que exigem atenção especial, sobretudo na madrugada, devido à presença de rotatórias e variação na iluminação.