Após cirurgia de urgência, Yuri Alberto não tem prazo para voltar

O atacante joseense Yuri Alberto, do Corinthians, viveu uma noite de susto nesta última terça-feira (12). Isso porque o atleta sentiu fortes dores abdominais e precisou passar por uma cirurgia de emergência.
A causa da dor foi uma hérnia inguinal e ele passou pela cirurgia no hospital Vila Nova Star, na madrugada desta quarta. Essa doença também afastou o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral-esquerdo Hugo, sendo este último ainda afastado.
Sobre Yuri Alberto, o Timão ainda não deu uma previsão de volta do atleta. Mas, é praticamente certo que ficará de fora do time nas próximas semanas.
Ele já havia ficado dois meses de fora do time por conta de fratura em uma das vértebras da coluna. E, agora, que vinha tentando retomar a boa sequência, voltou a ter um problema, desta vez de saúde.
“Na noite desta terça-feira (12), o atacante Yuri Alberto, com dores abdominais, foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo-SP. Após exames de imagem e avaliação do médico especialista gastroenterologista Dr. Walter Ayres, teve hérnia inguinal diagnosticada e foi submetido a cirurgia na madrugada desta quarta (13), conduzida pelo mesmo médico. O procedimento foi bem-sucedido e o camisa 9 encontra-se em recuperação ainda no hospital, com alta médica programada para esta quinta (14)”, disse o Corinthians, em nota.