Após cirurgia de urgência, Yuri Alberto não tem prazo para voltar

O atacante joseense Yuri Alberto, do Corinthians, viveu uma noite de susto nesta última terça-feira (12). Isso porque o atleta sentiu fortes dores abdominais e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A causa da dor foi uma hérnia inguinal e ele passou pela cirurgia no hospital Vila Nova Star, na madrugada desta quarta. Essa doença também afastou o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral-esquerdo Hugo, sendo este último ainda afastado.