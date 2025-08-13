URGENTE: Jovem de 18 anos morre após acidente de moto em SJC

Um jovem motociclista de 18 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (13) após uma batida contra um poste de iluminação pública na avenida Pico das Agulhas Negras, região da rotatória do Parque das Agulhas, na zona norte de São José dos Campos.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito no local. A Polícia Civil requisitou perícia para apurar as causas do acidente.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada às 1h58 para atender o acidente. Relatos colhidos no local indicam que a vítima retornava da região do Parque Alberto Simões quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da moto ao se aproximar da rotatória e atingiu o poste. Não há, até o momento, indícios formais de envolvimento de outro veículo.
Morte.
A vítima tinha 18 anos e um tio do jovem compareceu à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e relatou que também esteve na cena e encontrou o sobrinho caído ao solo. A confirmação do óbito foi feita pela médica do Samu.
O veículo conduzido pelo jovem era uma BMW G 310 GS, cor preta, ano 2019/2020. A equipe da perícia realizou o levantamento técnico, com registros fotográficos e croqui do local, para subsidiar a reconstrução da dinâmica do sinistro.
Os laudos periciais e o exame necroscópico deverão apontar fatores determinantes, como trajetória, velocidade aproximada, possíveis manobras evasivas, condições de iluminação e estado do pavimento e do veículo.
Acidente.
A via onde ocorreu o acidente integra um corredor de tráfego importante da zona norte, conectando áreas residenciais e de lazer. Trechos com rotatórias e iluminação variável, sobretudo na madrugada, costumam exigir atenção redobrada de condutores — em especial de motociclistas, que figuram entre os usuários mais vulneráveis no trânsito.
A ocorrência foi registrada, neste primeiro momento, como morte acidental. A Polícia Civil afirma que a classificação pode ser revista caso surjam elementos novos a partir dos laudos e oitivas. Até lá, não há conclusão oficial sobre a causa da perda de controle ou eventuais responsabilidades.