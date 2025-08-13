URGENTE: Jovem de 18 anos morre após acidente de moto em SJC

Um jovem motociclista de 18 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (13) após uma batida contra um poste de iluminação pública na avenida Pico das Agulhas Negras, região da rotatória do Parque das Agulhas, na zona norte de São José dos Campos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito no local. A Polícia Civil requisitou perícia para apurar as causas do acidente.

