Pinda a Canas: veja trajeto da carreta gigante hoje na Via Dutra

A maior carga já transportada na rodovia Presidente Dutra retoma a movimentação na manhã desta quarta-feira (13), a partir das 9h, pela pista sentido Rio de Janeiro.
O conjunto transportador que saiu de Guarulhos, em 21 de julho, e seguirá pela Dutra até Seropédica (RJ) está parado em Pindamonhangaba, na altura do km 101. A meta é que a carga estacione em Canas, no km 46, até o final desta quarta.
Por onde passa, a carreta gigante provoca congestionamento. Esse é o maior conjunto transportador da história da Via Dutra, com 136 metros, 398 pneus e 59 eixos. Todo o conjunto pesa 850 toneladas. Como comparação, para transportar essa mesma carga seriam necessários 38 caminhões de três eixos.
A carga é um transformador que pesa 350 toneladas e mede 11 metros de comprimento, 5 de altura e 4,5 de largura. A operação visa transportá-lo até o porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, com destino à Arábia Saudita por um navio, junto com outras cargas.
Trajeto no Vale.
De acordo com a concessionária CCR RioSP, que administra a Via Dutra, a operação deve começar a partir das 9h com a verificação da documentação da carga e conferência de outros itens de segurança.
Durante o período da manhã, a previsão é que ela saia do km 101, em Pindamonhangaba, e siga até o km 78, em Roseira, para liberação do fluxo de veículos.
A expectativa é que a carga retome a circulação a tarde até o km 46, em Canas, onde ficará estacionada em uma área de espera, sem prejuízo ao tráfego da Dutra.
As datas e horários planejados poderão sofrer alterações devido a ajustes operacionais ou por condições meteorológicas.
“O motorista que estiver na rodovia durante este período deve redobrar a atenção, principalmente respeitando o distanciamento entre o veículo a frente e o limite de velocidade”, informou a CCR.