Pinda a Canas: veja trajeto da carreta gigante hoje na Via Dutra

A maior carga já transportada na rodovia Presidente Dutra retoma a movimentação na manhã desta quarta-feira (13), a partir das 9h, pela pista sentido Rio de Janeiro.

O conjunto transportador que saiu de Guarulhos, em 21 de julho, e seguirá pela Dutra até Seropédica (RJ) está parado em Pindamonhangaba, na altura do km 101. A meta é que a carga estacione em Canas, no km 46, até o final desta quarta.