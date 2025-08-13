Campos do Jordão registra sensação térmica de 1,3ºC nesta quarta

Campos do Jordão registrou sensação térmica de 1,3ºC na madrugada desta quarta-feira (13), por volta de 2h, segundo levantamento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura caiu ao longo da madrugada e chegou a 2,1ºC às 7h.
Foi uma das temperaturas mais baixas registradas no estado de São Paulo, mas não quebrou o recorde batido por Campos do Jordão em 30 de julho.
Na ocasião, a cidade da Serra da Mantiqueira registrou -1,5°C por volta das 5h, de acordo com medição do Inmet. Houve geada no município.
Até então, o recorde de frio em Campos do Jordão no ano era de -0,6ºC, no dia 25 de junho. Em 2024, a temperatura mais baixa foi de -2,3ºC, em agosto.
Nesta quarta, a vegetação de Campos do Jordão amanheceu sob fina camada de gelo. Os veículos que ficaram na rua também foram cobertos.
Além de Campos do Jordão, outras cidades do Vale do Paraíba, como Santo Antônio do Pinhal, Cunha e Redenção da Serra, registraram geada no início da manhã desta quarta-feira.