Campos do Jordão registra sensação térmica de 1,3ºC nesta quarta

Campos do Jordão registrou sensação térmica de 1,3ºC na madrugada desta quarta-feira (13), por volta de 2h, segundo levantamento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura caiu ao longo da madrugada e chegou a 2,1ºC às 7h.

Foi uma das temperaturas mais baixas registradas no estado de São Paulo, mas não quebrou o recorde batido por Campos do Jordão em 30 de julho.