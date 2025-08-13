Carreta gigante retoma trajeto na Dutra nesta quarta (13)

A operação de transporte de carga especial na Via Dutra será retomada amanhã (13), com o conjunto saindo de Pindamonhangaba em direção a Seropédica (RJ).
Esse é o maior conjunto transportador da história da via Dutra, com 136 metros, 398 pneus e 59 eixos.
A previsão é que o transporte inicie pela manhã, seguindo até o km 78, em Roseira. À tarde, a carga continuará o trajeto até o km 46, em Canas, onde ficará estacionada.
Os horários podem mudar devido a condições operacionais ou climáticas, e os motoristas devem redobrar a atenção e manter a distância de segurança.