14 de agosto de 2025
VIA DUTRA

Carreta gigante retoma trajeto na Dutra nesta quarta (13)

Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
A operação de transporte de carga especial na Via Dutra será retomada amanhã (13), com o conjunto saindo de Pindamonhangaba em direção a Seropédica (RJ).

Esse é o maior conjunto transportador da história da via Dutra, com 136 metros, 398 pneus e 59 eixos.

A previsão é que o transporte inicie pela manhã, seguindo até o km 78, em Roseira. À tarde, a carga continuará o trajeto até o km 46, em Canas, onde ficará estacionada.

Os horários podem mudar devido a condições operacionais ou climáticas, e os motoristas devem redobrar a atenção e manter a distância de segurança.

