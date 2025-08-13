Carreta gigante retoma trajeto na Dutra nesta quarta (13)

A operação de transporte de carga especial na Via Dutra será retomada amanhã (13), com o conjunto saindo de Pindamonhangaba em direção a Seropédica (RJ).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Esse é o maior conjunto transportador da história da via Dutra, com 136 metros, 398 pneus e 59 eixos.