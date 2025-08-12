14 de agosto de 2025
Onde está Marilene? Idosa de 85 anos desapareceu em SJC; AJUDE

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Onde está a dona Marilene?
Aos 85 anos, Marilene Romano Lopes, de 85 anos, desapareceu em São José dos Campos e a família pede ajuda para encontrá-la.

A idosa é moradora do Bosque dos Eucaliptos, bairro na zona sul da cidade. Marilene desapareceu na manhã desta terça-feira. Quando os familiares foram procurá-la em seu quarto, notaram que ela havia sumido, sem falar com ninguém.

Quem tiver informações pode falar com a família via WhatsApp (12) 97412-8824.

