Onde está Marilene? Idosa de 85 anos desapareceu em SJC; AJUDE

Onde está a dona Marilene?

Aos 85 anos, Marilene Romano Lopes, de 85 anos, desapareceu em São José dos Campos e a família pede ajuda para encontrá-la.

A idosa é moradora do Bosque dos Eucaliptos, bairro na zona sul da cidade. Marilene desapareceu na manhã desta terça-feira. Quando os familiares foram procurá-la em seu quarto, notaram que ela havia sumido, sem falar com ninguém.