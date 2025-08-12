Taubaté promoverá 1º Passeio Ciclístico Caminho do Ouro

Passeio
A Prefeitura de Taubaté irá promover no próximo dia 17 o 1º Passeio Ciclístico Caminho do Ouro. O evento gratuito é voltado a ciclistas experientes, com um percurso de 70,5 quilômetros por áreas históricas e naturais do município que integravam a antiga rota colonial do ouro.
Trajeto
Com trajeto de alto nível de dificuldade, o passeio inclui trechos em estrada de terra e subidas acentuadas. Por isso, é destinado exclusivamente a maiores de 18 anos com preparo físico adequado e experiência em circuitos de longa distância. O percurso passará por capelas, cachoeiras e outros pontos históricos, com largada e chegada em frente ao Convento Santa Clara.
Pesquisa
"A iniciativa ressalta o trabalho da paleógrafa Lia Mariotto, cujas pesquisas comprovaram que Taubaté integrava a rota colonial entre os séculos XVII e XVIII, por onde o ouro extraído de Minas Gerais seguia em direção ao litoral brasileiro", explicou a Prefeitura.
Inscrições
As inscrições são gratuitas e limitadas a 100 participantes. Embora não haja cobrança de taxa, a organização solicita a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté). Para realizar a inscrição, clique aqui.
Estrutura
Durante o trajeto, haverá pontos de apoio com água, locais para alimentação, carro de suporte para atendimento médico de emergência e reboque para bicicletas que apresentarem problemas mecânicos. A pulseira de identificação, entregue na concentração, deverá ser usada durante todo o percurso. Todos que concluírem o passeio receberão um certificado digital de participação.
Informações
Mais detalhes podem ser obtidos na Secretaria de Esporte do município, localizada na Rua Edmund Morewood, 331, Estiva, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo telefone (12) 3624-8740.