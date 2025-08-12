Taubaté promoverá 1º Passeio Ciclístico Caminho do Ouro

Passeio

A Prefeitura de Taubaté irá promover no próximo dia 17 o 1º Passeio Ciclístico Caminho do Ouro. O evento gratuito é voltado a ciclistas experientes, com um percurso de 70,5 quilômetros por áreas históricas e naturais do município que integravam a antiga rota colonial do ouro.

Trajeto

Com trajeto de alto nível de dificuldade, o passeio inclui trechos em estrada de terra e subidas acentuadas. Por isso, é destinado exclusivamente a maiores de 18 anos com preparo físico adequado e experiência em circuitos de longa distância. O percurso passará por capelas, cachoeiras e outros pontos históricos, com largada e chegada em frente ao Convento Santa Clara.