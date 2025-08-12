14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
NO DIA 17

Taubaté promoverá 1º Passeio Ciclístico Caminho do Ouro

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMT
Evento é voltado para ciclistas experientes
Evento é voltado para ciclistas experientes

Passeio
A Prefeitura de Taubaté irá promover no próximo dia 17 o 1º Passeio Ciclístico Caminho do Ouro. O evento gratuito é voltado a ciclistas experientes, com um percurso de 70,5 quilômetros por áreas históricas e naturais do município que integravam a antiga rota colonial do ouro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Trajeto
Com trajeto de alto nível de dificuldade, o passeio inclui trechos em estrada de terra e subidas acentuadas. Por isso, é destinado exclusivamente a maiores de 18 anos com preparo físico adequado e experiência em circuitos de longa distância. O percurso passará por capelas, cachoeiras e outros pontos históricos, com largada e chegada em frente ao Convento Santa Clara.

Pesquisa
"A iniciativa ressalta o trabalho da paleógrafa Lia Mariotto, cujas pesquisas comprovaram que Taubaté integrava a rota colonial entre os séculos XVII e XVIII, por onde o ouro extraído de Minas Gerais seguia em direção ao litoral brasileiro", explicou a Prefeitura.

Inscrições 
As inscrições são gratuitas e limitadas a 100 participantes. Embora não haja cobrança de taxa, a organização solicita a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté). Para realizar a inscrição, clique aqui.

Estrutura
Durante o trajeto, haverá pontos de apoio com água, locais para alimentação, carro de suporte para atendimento médico de emergência e reboque para bicicletas que apresentarem problemas mecânicos. A pulseira de identificação, entregue na concentração, deverá ser usada durante todo o percurso. Todos que concluírem o passeio receberão um certificado digital de participação.

Informações
Mais detalhes podem ser obtidos na Secretaria de Esporte do município, localizada na Rua Edmund Morewood, 331, Estiva, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo telefone (12) 3624-8740.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários