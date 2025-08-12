São José conclui concessão dos 4 quiosques da orla do Banhado

Quiosques

A empresa União Atitude Paulista venceu o leilão realizado pela Prefeitura de São José dos Campos para concessão de uso e exploração comercial dos quiosques da Orla do Banhado, na região central da cidade.

Proposta

A empresa apresentou o maior valor da outorga fixa mensal, de R$ 2.200 para os quatro quiosques, e vai administrar os espaços pelo prazo de cinco anos. Segundo a Prefeitura, o contrato será assinado nos próximos dias.