São José conclui concessão dos 4 quiosques da orla do Banhado

Quiosques
A empresa União Atitude Paulista venceu o leilão realizado pela Prefeitura de São José dos Campos para concessão de uso e exploração comercial dos quiosques da Orla do Banhado, na região central da cidade.
Proposta
A empresa apresentou o maior valor da outorga fixa mensal, de R$ 2.200 para os quatro quiosques, e vai administrar os espaços pelo prazo de cinco anos. Segundo a Prefeitura, o contrato será assinado nos próximos dias.
Investimento
No período de vigência, o total do investimento privado será de R$ 132 mil. O lance vencedor ofertou 10% de ágio acima do valor mínimo do edital, que era de R$ 120 mil.
Projeto
A iniciativa faz parte do programa Urbaniza Centro, que visa incentivar a utilização mais intensa do Centro, inclusive em horários noturnos e fins de semana.