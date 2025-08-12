14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
URBANIZA CENTRO

São José conclui concessão dos 4 quiosques da orla do Banhado

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio Vieira/PMSJC
Empresa irá pagar outorga fixa mensal de R$ 2.200 para uso e exploração comercial dos quiosques
Empresa irá pagar outorga fixa mensal de R$ 2.200 para uso e exploração comercial dos quiosques

Quiosques
A empresa União Atitude Paulista venceu o leilão realizado pela Prefeitura de São José dos Campos para concessão de uso e exploração comercial dos quiosques da Orla do Banhado, na região central da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Proposta
A empresa apresentou o maior valor da outorga fixa mensal, de R$ 2.200 para os quatro quiosques, e vai administrar os espaços pelo prazo de cinco anos. Segundo a Prefeitura, o contrato será assinado nos próximos dias.

Investimento
No período de vigência, o total do investimento privado será de R$ 132 mil. O lance vencedor ofertou 10% de ágio acima do valor mínimo do edital, que era de R$ 120 mil.

Projeto
A iniciativa faz parte do programa Urbaniza Centro, que visa incentivar a utilização mais intensa do Centro, inclusive em horários noturnos e fins de semana.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários