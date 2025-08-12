14 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

PROJETO

Câmara aprova transparência para corte de árvores em Taubaté

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Montagem feita com fotos reproduzidas em redes sociais
Projeto foi aprovado após corte de árvores na Praça da Eletro
Projeto foi aprovado após corte de árvores na Praça da Eletro

Votação
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (12), por unanimidade, o projeto que visa obrigar a Prefeitura a divulgar no site oficial do município os laudos de autorizações para supressões de árvores na cidade.

Tramitação
O texto ainda passará por segunda votação antes de seguir para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo. Caso a proposta se torne lei, a Prefeitura terá 90 dias para se adaptar.

Transparência
Segundo o projeto, os laudos devem ser publicados com antecedência mínima de 10 dias úteis da realização dos serviços. Nos "casos de emergência devidamente justificados", o laudo poderia ser publicado até cinco dias úteis após a supressão.

Justificativa
No projeto, os autores - os vereadores Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB) - afirmam que "as árvores desempenham um papel fundamental no ambiente urbano, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar, a redução das ilhas de calor, o aumento da permeabilidade do solo e a preservação da biodiversidade", e que a supressão delas, "quando necessária, deve ser realizada com critério e transparência, de modo a permitir que a população acompanhe e questione as decisões tomadas".

Árvores
O projeto havia sido protocolado em fevereiro, mas foi incluído na pauta da sessão dessa terça-feira após a Prefeitura derrubar uma árvore centenária de 25 metros que ficava em frente ao Fórum Criminal, na Praça da Eletro. Além da figueira, outras 13 árvores foram suprimidas.

