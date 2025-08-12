Câmara aprova transparência para corte de árvores em Taubaté

Votação

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (12), por unanimidade, o projeto que visa obrigar a Prefeitura a divulgar no site oficial do município os laudos de autorizações para supressões de árvores na cidade.

Tramitação

O texto ainda passará por segunda votação antes de seguir para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo. Caso a proposta se torne lei, a Prefeitura terá 90 dias para se adaptar.