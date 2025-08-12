Do Joseense ao G6 do Brasileirão: Guanaes e a surpresa Mirassol

Se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Mirassol terminaria em sexto lugar e com uma inédita vaga na chamada pré-Libertadores. E o time recém-promovido à elite nacional e que é de uma cidade de pouco mais de 65 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ganharia projeção continental.
Mas, à frente deste elenco em 2025 está um jovem treinador: Rafael Guanaes. Aos 44 anos, ele também é ‘debutante’ na elite nacional, mas nem tão novo em termos de trabalho como treinador.
Afinal de contas, ele já está na estrada há 15 anos e o primeiro clube dele foi aqui da região: o Atlético Joseense, no qual permaneceu por quatro temporadas, entre 2010 e 2014. Inclusive, era o treinador quando o clube passou pela polêmica mudança de nome, virando São José dos Campos FC (anos depois, voltaria a ser Joseense).
No Tigre, em 2013, ele conquistou o inédito acesso do clube à Série A-3 e, em 2014, chegou a fazer a melhor campanha da primeira fase. Além disso, Guanaes encerrou sua curta carreira de jogador profissional em 2009, no próprio Joseense.
Com a ajuda do pai, o empresário Nelson Guanaes, que chegou a ser presidente do Tigre do Vale, fez curso de treinador e iniciou no clube da região. Em pouco tempo, ganhou projeção e se transferiu para outros clubes do interior paulista, como o Monte Azul e o Votuporanguense.
Voos mais altos para Guanaes
Depois, teve sua primeira grande chance em nível nacional, quando foi técnico do time sub-23 do Athletico Paranaense, entre 2019 e 2021. Depois, no mesmo ano, foi para o Sampaio Corrêa, que na época disputava a Série B do Campeonato Brasileiro e fez boa campanha, além de ser campeão maranhense.
Ele, então, se transferiu para o Tombense, de Minas, onde perdeu as semifinais para o Atlético-MG de Hulk e companhia. No mesmo ano, virou auxiliar técnico do Cruzeiro.
A partir disso, Guanaes cresceu e trabalho no Operário-PR e no Novorizontino, dois times da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste ano, foi para o Atlético Goianiense no início do ano e, em março se transferiu para o Mirassol.
Desta maneira, está no clube desde o início do Brasileirão e já ganhou de gigantes do futebol brasileiro como o Corinthians, São Paulo, Grêmio, Vasco e o Santos.