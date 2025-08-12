Do Joseense ao G6 do Brasileirão: Guanaes e a surpresa Mirassol

Se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Mirassol terminaria em sexto lugar e com uma inédita vaga na chamada pré-Libertadores. E o time recém-promovido à elite nacional e que é de uma cidade de pouco mais de 65 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ganharia projeção continental.

Mas, à frente deste elenco em 2025 está um jovem treinador: Rafael Guanaes. Aos 44 anos, ele também é ‘debutante’ na elite nacional, mas nem tão novo em termos de trabalho como treinador.