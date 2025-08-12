Hotel de Taubaté nega falha em extintores após incêndio

O Hotel Ibis Styles Taubaté afirmou, por meio de nota, que todos os extintores da propriedade estão com laudos atualizados e dentro da validade, negando falhas no funcionamento dos equipamentos. O posicionamento foi divulgado após um incêndio atingir três veículos no estacionamento do hotel, na madrugada de sábado (9).

Segundo o boletim de ocorrência, um hóspede relatou que estava no quarto andar quando, por volta de 0h30, ouviu gritos de “incêndio”. Ao sair, viu que três carros estavam em chamas, incluindo sua caminhonete Mitsubishi L200 Triton.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo, mas todos os veículos ficaram destruídos. Entre eles, um Ford Ecosport preto, cujo proprietário disse que tentou utilizar os extintores do hotel, alegando que três não funcionaram e apenas um disparou, e também a mangueira de incêndio, antes da chegada dos bombeiros. Outro veículo atingido foi um Hyundai HB20S prata, da empresa Localiza.