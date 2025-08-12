14 de agosto de 2025
PETS

São José pode ter nova parceria para atendimento veterinário

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), revelou que estuda uma nova parceria para atendimento veterinário especializado em São José dos Campos.

A informação foi dada durante uma entrevista coletiva, nesta terça-feira (12), onde formalizava a parceria da Universidade Anhembi/Morumbi para atendimento a pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), por meio do seu CIS (Centro Integrado de Saúde).

Na ocasião, o prefeito revelou que essa parceria pode se estender ao cuidado animal. A universidade deve inaugurar um novo centro voltado aos pets no próximo dia 21 de agosto.

Anderson reforçou que mantém a parceria já existente com a Univap e que o atual CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) será reformado, tornando-se um hospital veterinário.

