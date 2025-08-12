Com parceria, SJC promete ampliar atendimento de especialidades

A Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com a Universidade Anhembi Morumbi/Inspirali, anunciou nesta terça-feira (12) a expansão do atendimento do SUS no CIS (Centro Integrado de Saúde) para oferecer novas especialidades médicas. A iniciativa visa reduzir as filas e aumentar o acesso à saúde, garantindo 236 novas vagas de consultas especializadas por mês.

A partir de segunda-feira (18), o centro iniciará sua operação completa com a meta de alcançar, de forma escalonada, 1.350 atendimentos mensais. As consultas serão conduzidas por médicos especialistas e acompanhadas por cerca de 300 alunos, proporcionando um benefício duplo: a formação prática dos estudantes e um serviço de qualidade para a comunidade.



Novas especialidades e estrutura

Anteriormente, o CIS oferecia apenas geriatria. Com a ampliação, a oferta de especialidades passa a incluir: