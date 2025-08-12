Com parceria, SJC promete ampliar atendimento de especialidades

A Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com a Universidade Anhembi Morumbi/Inspirali, anunciou nesta terça-feira (12) a expansão do atendimento do SUS no CIS (Centro Integrado de Saúde) para oferecer novas especialidades médicas. A iniciativa visa reduzir as filas e aumentar o acesso à saúde, garantindo 236 novas vagas de consultas especializadas por mês.
A partir de segunda-feira (18), o centro iniciará sua operação completa com a meta de alcançar, de forma escalonada, 1.350 atendimentos mensais. As consultas serão conduzidas por médicos especialistas e acompanhadas por cerca de 300 alunos, proporcionando um benefício duplo: a formação prática dos estudantes e um serviço de qualidade para a comunidade.
Novas especialidades e estrutura
Anteriormente, o CIS oferecia apenas geriatria. Com a ampliação, a oferta de especialidades passa a incluir:
- Cardiologia: 50 vagas
- Dermatologia: 16 vagas
- Endocrinologia: 50 vagas
- Gastroenterologia (adulto e pediátrico): 40 vagas no total
- Ortopedia: 30 vagas
- Geriatria: 50 vagas
A parceria com o CIS não gera custos para o município, pois se trata de um acordo não remunerado, de acordo com a prefeitura e a Universidade.
A estrutura do centro é equipada com 34 consultórios e salas para procedimentos, o que garante, de acordo com a prefeitura, um padrão de atendimento equivalente ao de hospitais privados. Além disso, nos próximos meses, a oferta de especialidades será ampliada com a inclusão de hematologia, pneumologia e urologia.
Como ter acesso
Os pacientes do SUS terão acesso ao CIS por meio de encaminhamento da Secretaria de Saúde, com a UBS (Unidade Básica de Saúde) funcionando como a porta de entrada. Isso é necessário considerando que a ampliação do número de consultas foi calculada de forma a garantir que o município possa atender também à demanda crescente de exames, avaliações cirúrgicas e cirurgias que podem ser solicitadas após as consultas.
Gestão municipal da saúde
O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), que anunciou as novidades, destacou que a estratégia da prefeitura é buscar planejamento e gestão de fluxo para resolver as demandas de saúde de forma contínua, e não apenas por meio de mutirões pontuais.
Ele também mencionou a importância de ferramentas de gestão e tecnologia para diminuir as faltas de pacientes às consultas, além da pressão que o atendimento a pessoas de outros municípios impõe sobre a rede de saúde de São José. Diante disso, reforçou a necessidade de atenção por parte do governo do estado e do governo federal.