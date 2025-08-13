Taubaté encara o Bragantino fora de casa no Paulista Feminino

A Associação Desportiva Taubaté volta a campo nesta quarta-feira (13) para mais um desafio pelo Campeonato Paulista Sicredi 2025. O duelo, válido pela sexta rodada, será contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

O técnico Arismar Junior terá dois reforços importantes: o retorno da volante Andresa Ferreira, que cumpriu suspensão no jogo contra o São Paulo, e da zagueira Mariana Cristina, já recuperada de lesão.