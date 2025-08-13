14 de agosto de 2025
FEMININO

Taubaté encara o Bragantino fora de casa no Paulista Feminino

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Rafael Citro/AD Taubaté
A Associação Desportiva Taubaté volta a campo nesta quarta-feira (13) para mais um desafio pelo Campeonato Paulista Sicredi 2025. O duelo, válido pela sexta rodada, será contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

O técnico Arismar Junior terá dois reforços importantes: o retorno da volante Andresa Ferreira, que cumpriu suspensão no jogo contra o São Paulo, e da zagueira Mariana Cristina, já recuperada de lesão.

“Será um confronto em um momento relevante para a nossa equipe. Temos feito boas apresentações e o grupo assimilou a proposta de jogo. As jogadoras sabem o que é necessário para buscarmos pontos mesmo atuando como visitantes”, afirmou o treinador.

Depois desta partida, o Taubaté voltará a atuar no dia 20 de agosto, quando receberá o Palmeiras, encerrando o primeiro turno da competição.

O jogo desta quarta terá início às 16h, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, e contará com transmissão ao vivo pelo YouTube Paulistão.

Tabela de jogos do Taubaté no Paulistão 2025

1º Turno

  • 08/05 – 18h – Ferroviária 6x0 AD Taubaté – Arena da Fonte

  • 14/05 – 16h – AD Taubaté 1x0 Realidade Jovem – Joaquinzão

  • 04/06 – 21h – Corinthians 5x1 AD Taubaté – José Liberatti

  • 09/07 – 19h – AD Taubaté 2x0 Santos – Joaquinzão

  • 02/08 – 11h – AD Taubaté 0x1 São Paulo – Joaquinzão

  • 13/08 – 16h – Red Bull Bragantino x AD Taubaté – Gabriel Marques da Silva

  • 20/08 – 15h – AD Taubaté x Palmeiras – Joaquinzão

    • 2º Turno

    • 03/09 – 15h – AD Taubaté x Ferroviária – Joaquinzão

    • 20/09 – 15h – Realidade Jovem x AD Taubaté – João Mendes Athayde

    • 28/09 – a confirmar – AD Taubaté x Corinthians – Joaquinzão

  • 02/11 – a confirmar – Santos x AD Taubaté – Vila Belmiro

  • 09/11 – a confirmar – São Paulo x AD Taubaté – CT de Cotia

  • 12/11 – a confirmar – AD Taubaté x Red Bull Bragantino – Joaquinzão

  • 16/11 – a confirmar – Palmeiras x AD Taubaté – Arena Barueri

