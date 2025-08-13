Taubaté encara o Bragantino fora de casa no Paulista Feminino

A Associação Desportiva Taubaté volta a campo nesta quarta-feira (13) para mais um desafio pelo Campeonato Paulista Sicredi 2025. O duelo, válido pela sexta rodada, será contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.
O técnico Arismar Junior terá dois reforços importantes: o retorno da volante Andresa Ferreira, que cumpriu suspensão no jogo contra o São Paulo, e da zagueira Mariana Cristina, já recuperada de lesão.
“Será um confronto em um momento relevante para a nossa equipe. Temos feito boas apresentações e o grupo assimilou a proposta de jogo. As jogadoras sabem o que é necessário para buscarmos pontos mesmo atuando como visitantes”, afirmou o treinador.
Depois desta partida, o Taubaté voltará a atuar no dia 20 de agosto, quando receberá o Palmeiras, encerrando o primeiro turno da competição.
O jogo desta quarta terá início às 16h, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, e contará com transmissão ao vivo pelo YouTube Paulistão.
Tabela de jogos do Taubaté no Paulistão 2025
1º Turno
-
08/05 – 18h – Ferroviária 6x0 AD Taubaté – Arena da Fonte
-
14/05 – 16h – AD Taubaté 1x0 Realidade Jovem – Joaquinzão
04/06 – 21h – Corinthians 5x1 AD Taubaté – José Liberatti
09/07 – 19h – AD Taubaté 2x0 Santos – Joaquinzão
02/08 – 11h – AD Taubaté 0x1 São Paulo – Joaquinzão
13/08 – 16h – Red Bull Bragantino x AD Taubaté – Gabriel Marques da Silva
20/08 – 15h – AD Taubaté x Palmeiras – Joaquinzão
2º Turno
-
03/09 – 15h – AD Taubaté x Ferroviária – Joaquinzão
-
20/09 – 15h – Realidade Jovem x AD Taubaté – João Mendes Athayde
-
28/09 – a confirmar – AD Taubaté x Corinthians – Joaquinzão
02/11 – a confirmar – Santos x AD Taubaté – Vila Belmiro
09/11 – a confirmar – São Paulo x AD Taubaté – CT de Cotia
12/11 – a confirmar – AD Taubaté x Red Bull Bragantino – Joaquinzão
16/11 – a confirmar – Palmeiras x AD Taubaté – Arena Barueri