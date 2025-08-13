Na estreia de norte-americano, São José recebe a Liga Sorocabana

O São José Basketball recebe a Liga Sorocabana na noite desta quarta-feira (13), a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete 2025.

Após vencer nas duas primeiras rodadas, o time joseense perdeu de forma surpreendente para o caçula Rio Claro, fora de casa, no último final de semana. Agora, tenta reagir para se manter na parte de cima da classificação.