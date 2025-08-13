Na estreia de norte-americano, São José recebe a Liga Sorocabana

O São José Basketball recebe a Liga Sorocabana na noite desta quarta-feira (13), a partir das 19h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete 2025.
Após vencer nas duas primeiras rodadas, o time joseense perdeu de forma surpreendente para o caçula Rio Claro, fora de casa, no último final de semana. Agora, tenta reagir para se manter na parte de cima da classificação.
Por sua vez, o Liga Sorocabana, um velho conhecido, começa a rodada em sexto lugar no geral, com uma vitória e duas derrotas. E tentará surpreender no Teatrão.
Os comandados do técnico Regis Marrelli apostam em boas atuações dos atletas experientes, como Cauê Verzolla e Douglas do Santos, além de Adyel. Todos foram destaques nas primeiras partidas.
Além disso, o jogo de logo mais marcará a estreia do ala norte-americano Malcolm Miller, um dos principais reforços do clube para a temporada, que ainda estava se preparando fisicamente.
Contudo, o treinador precisará trabalhar para evitar apagões como os que aconteceram em Rio Claro, que comprometeram as chances de vitória. Em caso de novo triunfo logo mais, o São José poderá até fechar a rodada na liderança.
Serviço
Os ingressos podem ser adquiridos pelo aplicativo oficial do clube, disponível por meio do seguinte link: https://onelink.to/uhhr6w
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos. Crianças com até 7 anos não pagam.
A novidade desta temporada é o setor das cadeiras de quadra, que serão comercializadas a preço único de R$ 40. Os estacionamentos do MIC (Museu Interativo de Ciências) e do São José E.C. estarão disponíveis e serão gratuitos para todos.