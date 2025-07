'Por que, Deus?': o adeus a Anderson, vítima de acidente em SJC

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu por volta das 18h38, na avenida Pico das Agulhas Negras, no bairro Jardim Altos de Santana. Segundo informações do boletim de ocorrência, a colisão envolveu um automóvel de cor preta, conduzido por um homem de 50 anos, e uma motocicleta cinza registrada em nome do pai da vítima. No boletim de ocorrência que reportagem teve acesso, a discrição afirmava que Anderson estava de bicicleta. A família nega.

A via pública ficou interditada parcialmente para o atendimento da ocorrência. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros ao motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois do resgate.

Segundo relato dos policiais militares que atenderam à ocorrência, o motorista teria se abrigado em um restaurante nas proximidades após o acidente, alegando temer represálias de moradores ou testemunhas. Ele permaneceu no local até a chegada da viatura policial, que o conduziu à delegacia.