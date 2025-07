Foi pescar em alto-mar e jogou a esposa aos tubarões

Uma mulher foi brutalmente agredida e lançada ao mar pelo próprio marido após uma discussão iniciada por causa de uma linha de pesca. A vítima foi jogada na água três vezes e precisou se agarrar a uma corda da embarcação para sobreviver. O agressor foi preso e vai responder por tentativa de homicídio.

O caso aconteceu no dia 20 de julho, na costa de Bean Point, na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o depoimento da vítima à polícia, ela foi atacada com socos e chutes, e em seguida arremessada no mar, onde há presença conhecida de tubarões.