São José Basket visita o Sampaio e mira vaga inédita na final

O São José Basket está a um jogo de um momento histórico e inédito. E a vaga à final da LBF (Liga de Basquete Feminino) pode chegar na noite desta quinta-feira (31), quando a equipe da região visita o Sampaio, a partir das 19h30, no ginásio do Castelinho, em São Luís (MA).

No jogo de ida, no último sábado (26), as joseenses venceram em casa por 82 a 73, em um resultado inesperado para muitos. Afinal de contas, na primeira fase, o São José perdeu os dois jogos e com larga diferença de pontos contra um rival que fechou a fase classificatória com a melhor campanha.