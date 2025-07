Jovem desaparece após sair para pedalar em Tremembé

A família de Marcos Gabriel, de 25 anos, está em busca de informações sobre seu paradeiro após o jovem desaparecer na noite de segunda-feira (28), em Tremembé.

Segundo familiares, Marcos saiu por volta das 18h30 para andar de bicicleta e, desde então, não entrou mais em contato e não retornou para casa.