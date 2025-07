Infinito Latente estreia com o single Aqui Dentro

Natural de São Luiz do Paraitinga (SP), o grupo transforma sensações e cenas cotidianas em composições ricas em detalhes sonoros. Em “Aqui Dentro”, a ideia foi traduzir a serenidade das manhãs preguiçosas, com uma sonoridade cuidadosamente construída por percussões alternativas — como tambor de mola, molho de chaves e o som do papel celofane — gravadas por Archanjo dos Santos. A faixa também conta com a participação da violoncelista Esther Fietz, que contribui para uma ambiência suave, semelhante ao instante que antecede a chuva. Durante a gravação, em meio a um momento de imersão coletiva, a vocalista Maira Bastos soltou de forma espontânea a frase “É disso que eu quero morrer”, que acabou se tornando a introdução da música.

Com influências que transitam entre MPB, indie e lo-fi, em meio a uma estética sonora envolvente e espacial, a banda Infinito Latente lança seu novo single “Aqui Dentro”. A faixa abre caminho para o aguardado álbum de estreia do grupo, intitulado Sem Início Nem Fim, que foi produzido por Gabriel Olivieri no Cavalo Estúdio. Segundo os integrantes, a música reflete momentos de introspecção, típicos de dias tranquilos, nos quais tudo o que se deseja é relaxar e valorizar a própria presença e a de quem se ama.

Além de Maira Bastos, integram a formação da Infinito Latente os músicos Igor Sganzerla (voz e teclados), João Dussam (voz e violão) e Pedro Sardenha (baixo). O trabalho visual que acompanha o lançamento também chama atenção: a capa do single foi criada por Vitoria Martins Fontes (Vicka), a partir de uma técnica chamada desenho cego de traço único. Inspirada nas paisagens e serras do Vale do Paraíba, região de origem dos músicos, a imagem traz traços livres que formam um rosto, simbolizando os caminhos, sentimentos e vivências evocados pela música.

Videoclipe independente destaca afetos cotidianos

Junto com o lançamento da faixa, o grupo também revelou um videoclipe produzido de forma independente, com imagens captadas pelos próprios integrantes utilizando uma câmera handycam sdr-s7 em diversos pontos da cidade de São Paulo. A edição foi feita pelo artista visual Marcio H. Mota, que conferiu ao vídeo uma atmosfera nostálgica e sensível. O clipe retrata cenas do dia a dia, destacando gestos simples de conexão humana, encontros espontâneos e momentos de entrega que, segundo a banda, “refletem a beleza contida na simplicidade da rotina”.

A Infinito Latente apresentará o álbum Sem Início Nem Fim em um show marcado para 17 de agosto, às 18h, no Lapa Public House, em Taubaté. A noite contará ainda com a performance imersiva da artista 1LUM3, além dos DJs Najux e Cevê, que trarão sets variados com sons brasileiros e beats experimentais. A arte visual de A.WArt também estará presente no evento, criando uma experiência sensorial com projeções e texturas visuais que dialogam com a música. Segundo os organizadores, mais do que um show, a proposta é criar um ambiente onde a arte e a emoção se encontram.