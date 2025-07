Adeus, Moacir! Empresário do Vale morre aos 46 anos

Moacir era conhecido na cidade por sua atuação no setor automotivo e por sua personalidade carismática. Amigos e familiares lamentaram a perda nas redes sociais, destacando sua dedicação ao trabalho e sua relação próxima com clientes e colaboradores.

O velório acontece nesta quarta-feira (30), das 10h às 14h, na Sala Paris do Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. Após a cerimônia, o sepultamento será realizado no cemitério do Avaré.

Nas redes sociais, mensagens de pesar prestaram solidariedade à mãe do empresário, Neusa, e a todos os familiares. “Que Deus conforte o coração de todos neste momento tão difícil”, escreveu uma amiga da família.

A causa da morte de Moacir não foi revelada.