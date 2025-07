Após ventania, bairros de Ubatuba continuam sem energia após 24h

Diversos bairros de Ubatuba seguem sem energia elétrica nesta terça-feira (29), mais de 24 horas após o forte vendaval que atingiu o município na segunda-feira (28). As rajadas de vento causaram a queda de árvores e o lançamento de objetos sobre a rede elétrica, interrompendo o fornecimento em várias regiões da cidade. Em muitos pontos, cabos continuam espalhados pelas ruas.

De acordo com a Neoenergia Elektro, os bairros mais afetados são Praia das Toninhas, Maranduba, Sertão da Quina, Perequê-Mirim, Lázaro, Lagoinha e Itamambuca. A concessionária afirmou que ampliou em quatro vezes o número de equipes na cidade desde o início da ocorrência, mas o desabastecimento ainda persiste em várias localidades.