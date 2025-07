Onde está João Vitor? Mãe procura adolescente que sumiu em SJC

A mãe do adolescente João Vitor de Morais Santiago, 14 anos, divulgou o desaparecimento do filho nas redes sociais e pede ajuda para encontrá-lo. Moradora do bairro Alto da Ponte, na região norte de São José dos Campos, ela disse estar desesperada.

João Vitor saiu de casa no último sábado (26) e não foi mais visto. A mãe não teve mais contato com o filho desde então.