Adeus, Manu! Bebê morre após passar mal em creche no Vale

A diretora da creche também foi incluída no inquérito como parte investigada.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o caso será analisado pelo Comitê de Prevenção da Mortalidade Materno-Infantil. A Prefeitura de Jacareí manifestou pesar pelo ocorrido, prestando solidariedade à família da vítima e apoio aos servidores da Educação.

Despedida

O velório de Manuella Franco Marques acontece nesta terça-feira (29), na Sala Barcelona da Organização Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida está marcada para ocorrer entre 11h e 15h30, com sepultamento no Cemitério Jardim da Paz.