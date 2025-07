Oeste vence a Briosa e tira Taubaté do G-4 na Copa Paulista

O Oeste venceu a Portuguesa Santista por 3 a 1 na noite desta segunda-feira (28), no estádio José Liberatti, em Osasco, em quebrou a invencibilidade da Briosa no grupo 4 da Copa Paulista. Mas, não só isso: também tirou o Taubaté da zona de classificação ao término da sétima rodada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Isso porque, com esse resultado, o clube da Grande São Paulo vai a 7 pontos e assumiu o quarto lugar, com duas vitórias, deixando o Burro da Central em quinto, com os mesmos pontos, mas apenas uma vitória até agora.