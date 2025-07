Tensão em Taubaté: após acidente, vítimas ficam presas em carros

Três pessoas, incluindo uma criança, ficaram presas dentro de dois veículos após fios de alta tensão caírem sobre os carros na tarde desta segunda-feira (28), na Avenida Bandeirantes, em Taubaté. O incidente foi provocado pelo tombamento de uma carreta carregada com bobinas de aço na rodovia Presidente Dutra, próximo à nova rodoviária da cidade.

Com o impacto da carreta no solo, parte da carga se espalhou pela pista, provocando a queda de postes de energia elétrica. Os cabos de alta tensão atingiram dois automóveis que trafegavam na avenida no momento do acidente. Por risco de descarga elétrica, os ocupantes não puderam deixar os veículos imediatamente e precisaram aguardar o desligamento total da rede elétrica.