Zona Azul de São José ficará mais cara a partir da próxima semana

Zona Azul

A tarifa da Zona Azul de São José dos Campos terá um reajuste de 8,3% a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de agosto. Assinado pelo prefeito Anderson Farias (PSD), o decreto foi publicado no diário oficial nessa segunda-feira (28).

Tarifa

Desde fevereiro de 2023, a tarifa era de R$ 2,40 por hora - no caso dos carros, enquanto as motos pagam metade. Com o reajuste, o valor passará para R$ 2,60, um acréscimo de R$ 0,20.