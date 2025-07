Temperatura despenca a 6°C em SJC; Vale pode ter geada

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a forte queda de temperatura a partir desta terça-feira (29). A chegada de uma massa de ar polar deve provocar frio intenso em diversas regiões do estado, incluindo o Vale do Paraíba, onde a temperatura mínima pode atingir 6°C nos próximos dias.

De acordo com o órgão, o frio deve persistir até sexta-feira (1º), elevando os riscos para a saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, como moradores de rua, crianças, idosos e pacientes com doenças crônicas.

As menores temperaturas previstas são para a Serra da Mantiqueira em 2°C, com possibilidade de geada.